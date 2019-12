MediMás promueve la salud preventiva en los nicaragüenses

MediMás es un programa de afiliación del Hospital Vivian Pellas, que a través del pago de una cuota mensual de 9.99 dólares para el Titular, y 5.99 dólares para el Afiliado Adicional, pueden ir a consultas médicas con los especialistas por cinco dólares.

Amalia Aguilar, jefa del programa MediMás anunció que desde el 15 de agosto hasta el 15 septiembre tendrán una promoción, la cual consiste en que “todos los pacientes nuevos o existentes en el programa van obtener consultas gratis con la Dr. Krizia Vega durante todo el mes. Nosotros queremos promover la salud preventiva en los nicaragüenses”, agregó.

MediMás también ofrece Pediatría, Ginecología, Internista, Cardiología, Medico General y Odontología, asimismo brinda descuentos de hasta el 30% en farmacia, 79% en Fisioterapia y hasta el 85% de descuento en Laboratorio, Imagenología y Cardiología.

Realizar chequeos constantes te pueden salvar la vida

Prevenir enfermedades a tiempo hará que tu vida se prolongue; muchas personas no acuden a tiempo para ser tratadas por un especialista al presentar un síntoma de menor escala, sin embargo muchos no saben que un síntoma menor se puede convertir en una enfermedad grave si no se detecta temprano.