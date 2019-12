Alcaldesa de Managua calla ante baja recaudación de impuestos en la comuna

La Alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, no quiso referirse a la baja recaudación de impuestos que vive la municipalidad y si algunos proyectos del Plan de Inversión Anual de 2019 serán afectados.

Rueda, al ser consultada sobre la recaudación lograda en el primer trimestre del 2018 en comparación con la de 2019 (donde se refleja una reducción del 27 %), se excusó diciendo tener otro compromiso que atender.

Te puede interesar: Solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica continúan aumentando

“El hecho de no referirse al tema en público es un acto irresponsable de negar el problema y no buscar soluciones constructivas. Hay obras y proyectos que no se van a cumplir y estaban contemplados en el Plan de Inversión Anual”, manifestó Marvin Martínez, concejal del Partido Conservador.