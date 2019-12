Asociación de Madres de Abril firma convenios con organizaciones para la búsqueda de verdadera justicia

En el marco del aniversario de la Asociación de Madres de Abril (AMA) esta organización civil suscribió convenios de colaboración con la Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco y la Articulación de Movimientos Sociales para unificar esfuerzos en la búsqueda de verdaderos accesos a la justicia para las más de 326 víctimas producto de la represión gubernamental que inició en abril del 2018.

“Estamos profundizando nuestra cooperación y apoyo mutuo con organizaciones de la sociedad civil”, sostuvo AMA en su comunicado, quien precisó que esta estrategia de colaboración está encaminada “a la búsqueda y exigencia de la verdad, justicia, reparación y garantías y no repetición”.

Guillermo Incer, del Consejo Político de la UNAB destacó que continuaran apoyando a AMA para “la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad que persiga las redes de corrupción que desde antes de abril ya estaban violando los derechos humanos y arrebatándole la dignidad a miles de nicaraguenses”.

Incer también aseguró que seguirán “demandando la creación de una fiscalía y Tribunal Especial que persiga a los culpables”.

Este acuerdo es visto como otro paso para la unificación de todas las organizaciones opositoras en lo que sería un frente común para el acceso a la justicia de las víctimas, según Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica.

A través de la Ley de Amnistía el Gobierno asegura que ha garantizado atención y acceso a la justicia para las familias de los civiles asesinados desde abril de 2018, afirmación que fue desmentida por las familias de las víctimas.

“Dentro de AMA no tenemos a ningún asociado que haya recibido asistencia de parte del Gobierno, y tampoco lo necesitamos, entonces, no sé en que se basan, tal vez los asesinados de ellos, si es que los tienen, tal vez a ellos si les han colaborado, pero a nosotros como asociación no, ni lo necesitamos ni se lo pedimos”, señaló Liseth Dávila, vicepresidente de AMA.