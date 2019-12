Masaya: Fiesta de San Jerónimo se conmemorará con austeridad

La Iglesia Católica este año conmemorará las fiestas en honor a San Jerónimo, en Masaya, con un espíritu de sobriedad debido al actual contexto sociopolítico del país, este cambio tiene molesto a parte de la población del departamento que es simpatizante del gobierno de turno.

"Ellos dicen que el pueblo quiere sus fiestas como eran antes, pero económicamente y socialmente no estamos para eso", manifestó el padre José Antonio Espinoza, párroco de la Iglesia San Jerónimo en Masaya.

Estas fiestas poseen todo un comité que decidió en tiempo y forma comunicar al Cardenal Leopoldo José Brenes los cambios en el programa habitual, entre las modificaciones destacan la procesión que será más corta, habrá poca música y nula pólvora.

"No hay día de reunión que ese grupo de personas (simpatizantes del FSLN) no estén ahí, asediando y queriendo ingresar a nuestras reuniones, no quieren que la iglesia se solidarice en sus fiestas con la población sufriente, eso es imposible que lo logren, la iglesia debe estar con los que sufren", agregó.

Ante el asedio contra el párroco del templo San Jerónimo, de Masaya, la Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado acuerpándolo y rogando que se evite durante estas fiestas toda actividad que exponga la vida de los fieles católicos, la austeridad de la iglesia y que trate de romper el ambiente de oración.