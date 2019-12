Unión Europea anuncia a su nuevo Embajador en Nicaragua

El español Pelayo Castro Zuzuárregui reemplazará al exembajador Kenny Bell, quien salió de su cargo a finales de agosto. Castro asumirá de manera oficial al cargo como Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua. Se espera que en las próximas semanas asuma oficialmente su nuevo puesto.

Lea también: Unión Europea prepara marco jurídico para sancionar funcionarios del Gobierno.

La noticia la dio a conocer la oficina de prensa de la delegación europea en Managua, el comunicado señala que “el Embajador Pelayo Castro ha dedicado su carrera a las relaciones exteriores de la UE desde diferentes ópticas institucionales y participó de cerca en la creación del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)”.

Castro trabajó para la Presidencia del Gobierno de España en el Palacio de la Moncloa, Madrid. Recientemente se desempeñó como Embajador de la Unión Europea en Costa Rica.

Logros profesionales de Pelayo Castro Zuzuárregui

El Embajador es Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, posee una Maestría en Estudios Europeos del Colegio de Europa de Brujas, Bélgica, se graduó por la Georgetown University con un Master of Science in Foreign Service (MSFS) y un Honors Certificate in International Business Diplomacy (IBD) con el reconocimiento Dean’s Award for Academic Excellence, señala el comunicado.