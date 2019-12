Nicaragüenses califican como positivo el trabajo de la Policía Nacional, según estudio de M&R Consultores

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que durante el estallido social del año pasado en su contra su gobierno tuvo paciencia contra quienes pedían su salida inmediata del poder, pero que se le agotó y por eso mandó a las calles a la Policía Nacional, justificando la acción al afirmar que las protestas cívicas atentaban contra la paz y soberanía de la nación.

"No entendían que eso era la paciencia que teníamos, pero luego agotamos esos recursos y cumpliendo con lo que manda la Constitución, la policía salió de sus cuarteles a restaurar el orden, a desmontar los tranques y darle tranquilidad al pueblo", expresó el presidente Ortega durante su discurso en conmemoración del 40 Aniversario de esta institución del orden.

En relación a estas declaraciones, el 64.2 por ciento de la población califica de positivo el trabajo de la Policía Nacional y el 75.1 por ciento sostiene que tiene un alto grado de profesionalismo, según la última encuesta de MR Consultores.

"Esa calificación bajó en abril del año pasado, ahora se ha venido recuperando hasta llegar al 64.2% y solo el 25.8% la considera mala y el 8.3% muy mala", aseguró Raúl Obregón, representante de M&R Consultores.

Los manifestantes antigubernamentales y quiénes en algunos casos estuvieron privados de su libertad afirman que con estas declaraciones el presidente Ortega reconoce ser un autor intelectual de los hechos de violencia del año pasado y exigen el daño que les ha causado sea reparado por el Estado.

"Lo que hizo fue aprobar una ley de amnistía, que además de proteger a sus paramilitares, no nos da acceso a las Justicia, es un avance el que reconozca que es artífice de los crímenes de lesa humanidad, pero eso no sirve de nada si no va a reparar los daños que nos causaron en esa mazmorras", aseguró Gabriel Putoy, ex reo político

"No nos han devuelto nuestros objetos personales arrebatado al encarcelrnos injustamente, no hay acceso al trabajo y que en mi casa ni mi liquidación me han dado y le trabaje al estado", finalizó.