Hábitos saludables y una vida balanceada prolongarán tu vida

A nivel mundial Nicaragua mantiene una esperanza de vida baja, en comparación con países desarrollados como Europa, donde sus habitantes llegan a vivir más de 77 años en promedio, siendo las mujeres las que más gozan de longevidad, pues su expectativa de vida en esa región del mundo supera los 80 años.

Aunque actualmente la esperanza de vida en Nicaragua es mucho mayor a la que se tenía hace 50 años, al comparar el promedio a nivel global sigue siendo baja.

Según datos del Ministerio de Salud (MINSA) en el 2018 la mortalidad promedio global en adultos mayores se calculó en 77 años, 72 para los hombres y 78 años para las mujeres.

De acuerdo a los expertos, la calidad de vida y buenos hábitos alimenticios influyen en que la expectativa de vida sea mayor o menor.

Cuando uno ya desglosa sectores, observa usted que la expectativa de vida en el campo no es la misma, ya que la persona de la ciudad no se puede comparar con un minero que tiene una expectativa de vida mucho menor y se jubila a los 55 años de edad", señaló Manuel Ruiz, experto en Seguridad Social.

Las cardiopatías y la diabetes son algunas de las principales causas de mortalidad en el país, según el médico internista, Neri Olivas.

Uno de los mayores problemas en el país en cuanto a este tema es la falta de un sistema eficiente que garantice una vejez saludable a los adultos mayores para que ayude a prolongar su esperanza de vida, señaló Ruiz.

Para Ruiz la Ley de Seguridad Social en su articulo 133 y el Decreto 237 establecen que los pensionados por vejez, invalidez y discapacidad tienen derecho a la asistencia médica sin que se les deduzca la cuota de sus respectivas pensiones, lo reafirma el artículo 2 de la Ley que Concede Beneficios Adicionales a las Personas Jubiladas, Ley N°160.

"Si nosotros vamos y hacemos una encuesta si realmente la atención médica que recibimos las personas de la tercera edad es buena o no, probablemente sea que no, así que lo referible es no asistir a estos lugares por la forma en que te atienden, muchas veces son groseros, por eso uno prefiere visitar clínicas privadas”, agregó.