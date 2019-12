Cifras educativas del MINED no son públicas

A un mes de que acabe el año escolar 2019, el Ministerio de Educación (MINED) afirma que tuvieron una retención de matrícula del 95%, sin embargo expertos en temas de educación contradicen, asegurando que los datos están alterados, en busca de mostrar normalidad en el tema educativo.

“Desde el 2007 sus páginas oficiales no están actualizadas, los datos que ellos te dan es de manera verbal, esto no permite verificar, así que no nos podemos confiar de las estadísticas de una persona en particular”, expresó Cefas Asensio Flórez, experto en temas de educación.