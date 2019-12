Jubilados se quejan por constantes traslados de clínicas previsionales

Desde septiembre de este año, el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños dejó de brindar atención en salud a más de 600 jubilados para trasladarlos a otras clínicas previsionales o privadas asociadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), denunció la Unidad Nacional de Jubilados Pensionados y del Adulto Mayor (UNAJUPAN).

De acuerdo a Rigoberto Muñoz, presidente de UNAJUPAN, al menos tres hospitales en Managua han dejado de atender a los pacientes jubilados pues ya no está generando beneficio económico.

"Tanto (el Hospital) Salud Integral como el Hospital Militar y el Hospital Central no quieren atender a los jubilados porque dicen que como clínicas privadas no son rentables", sostuvo.

Sólo en el mes de septiembre y parte del mes de octubre, el Hospital Militar dejó de atender a más de 600 jubilados y los trasladaron a la la Clínica Ligia Saavedra (clínica previsional privada), pero los médicos de planta de esa clínica así como los especialistas estan atendiendo más de 60 jubilados diario cuando la capacidad que tienen es para 28 y 30 jubilados, es parte de la denuncia de Muñoz.

Los directivos de UNAJUPAN aseguran que el pasado jueves sostuvieron una reunion con autoridades del INSS para plantearles esta problemática y les demandaron a dicha institución que contraten más personal, médicos de planta, internistas y enfermeras, por que "es demasiada la saturación y los médicos están estresados".

La medida ha afectado no sólo la atención en salud que reciben estos jubilados sino también ha alterado el seguimiento clínico de cada pensionado, según esta organización.

Algunos pacientes como Marlene Tercero, quien padece de leucemia, han sido trasladados de una clínica previsional a otra hasta en tres ocasiones en menos de un año.

"Les dije que a qué se debía el hecho de quitarme de (el Hospital) SUMEDICO a pasarme al Hospital Central Managua, entonces dijeron que era para atendernos mejor a nosotros los de la tercera edad, pero resulta que estando allá yo fui mal atendida, inclusive el doctor dijo que yo no tenía nada. Yo voy porque padezco de leucemia y a mí en doce años me atendieron en SUMEDICO, me daban el medicamento, el oncólogo me atendía pero allá (en el Hospital Central) me dijero que no tenía nada y que no necesitaba más (medicina)", denunció.

La calidad de la atención también se ha visto afectada porque aquellas clínicas previsionales privadas a las que están siendo trasladados estos pacientes jubilados ahora se mantienen saturadas.

La falta de medicamento, el trato grosero e inhumano que reciben los jubilados del personal médico y de enfermería es otra queja que denuncia esta organización.