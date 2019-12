Policía de Tránsito ejecuta exhaustivo “Plan Moto” en Managua

La Policía Nacional recaudó en el primer semestre de este año por multas de infracción de tránsito C$107.31 millones, cantidad similar a la recaudada en 2018 en ese mismo período, pero este último trimestre de 2019 podrían incrementar el dinero en sus arcas y es que emprenden una "cacería de motorizados" a través de un plan con el que a la mayoría de los multados les están trasladando sus motos al depósito vehicular.

“Hace poco me quitaron la licencia de conducir y fui a un curso en la Policía Nacional, cuando pregunté las razones para que lleven a alguien al depósito vehicular no supieron qué contestarme, es decir, ni ellos saben cuándo es legal aplicar la Ley”, expresó un conductor de motocicleta que prefirió no revelar su nombre.

Los conductores aseguran que este tipo de planes policiales en lugar de ser recaudatorios deberían ir encaminados a la erradicación de la delincuencia que abundan en los barrios.

“Andan bastantes asaltantes en motos, ellos ya los deben tener fiscalizados, así que con este tipo de planes ojalá puedan atraparlos y devolver esa seguridad en algunas zonas peligrosas”, aseguró Humberto Hernández, conductor de motocicleta.

Las principales razones para ser trasladados al depósito vehicular es la falta del seguro vehicular de responsabilidad por daños a terceros, la tarjeta de circulación, licencia de conducir, permisos de emisión de gases e inspección técnica y mecánica, además del pago de sticker de rodamiento.

"A mí me detuvieron y pues ando mis papeles en orden, entonces no tuve problemas, pero a veces a otros compañeros aunque no cometan ninguna infracción se le cierra el policía en que sí la cometió y son como 700 córdobas los que gastás solo por estar ahí un día”, dijo otro conductor tras ser retenido por los oficiales.