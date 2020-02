Falta de medicamentos y mala atención, las quejas contra el INSS tras un año de la reforma al seguro social

Un año después de aprobarse la reforma al seguro social, los nicaragüenses afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se han visto afectados por la decadencia de los servicios de esta institución, especialmente en la atención médica.

Según Manuel Ruiz, experto seguridad social, luego de aprobarse las reformas, la denuncias contra el INSS aumentaron de manera significativa, donde asegurados y pensionados se quejan por no ofrecer calidad en los hospitales afiliados, reducir la cantidad de medicamentos, no tener disponibles los medicamentos que se les receta a los pacientes y excluir la atención médica en algunas especialidades.

"La Ley de Seguridad Social no hace exclusiones porque cualquier enfermedad que padezca el asegurado, tiene derecho a la asistencia médica y actualmente si hay exclusiones en algunos casos. Las clínicas médicas le niegan la atención al asegurado”, manifestó Manuel Ruiz.

Miguel Meza, es una persona pensionada y asegura que se ha visto afectado por la reducción del medicamento que antes recibía por medio del INSS.

"Me han brindado una mala atención, me dicen siempre que no hay medicamentos y eso que yo padezco de una enfermedad crónica que debe ser atendida", explicó Mendoza al ser consultado.

Como el caso de Miguel Meza, se escuchan muchos cuando se visita una farmacia de un hospital o clínica afiliados al INSS, donde a las personas se le dice que llegue en otro momento porque no hay medicinas y los pacientes reclaman porque no es la primera vez que les dicen lo mismo.

Anualmente el Estado destina al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, un total de 200 millones de dólares, para atender a los pensionados, pero la mayoría de los fondos son destinados a construir hospitales, descuidando los servicios y las atenciones médicas.

Por su parte, Suyen Loáisiga, asegura que la institución está cumpliendo con la atención médica y la entrega de medicamentos en tiempo y forma.

"En mi caso siempre me dan los medicamentos que necesito, pero lo que pasa es que hay gente que a veces son bien inconformes y entre más le dan más quieren", afirmó Loáisiga.

La reforma al seguro social, aprobada el primero de febrero de 2019, redujo en promedio en un 35% las pensiones de los jubilados, incrementó los aportes de cotización patronal y de los trabajadores.

Con esta reforma los empleadores (con más de 50 trabajadores) comenzaron a aportar 22.5% al INSS en concepto de cotización por cada asegurado. Antes, la cotización del sector empresarial era de 19%, es decir que el incremento fue de 3.5 puntos porcentuales.

Los trabajadores también sufrieron un incremento en su cotización de asegurados, al pasar de pagar 6.25% a 7%.