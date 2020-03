Precios para adquirir lotes en los cementerios serán dolarizados, según nueva normativa de la Alcaldía de Managua

7:58 a.m.

Una nueva normativa administrativa de la Alcaldía de Managua establece que ahora para adquirir un lote en los cementerios de la capital, el concesionario deberá pagar por el terreno en dólares.

Según el consejal del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Selin Figueroa, con esta ordenanza administrativa, los espacios en los cementerios dejarán de ser reconocidos como de clase A, B o C, para sustituirlo como locación A, B y C, por respeto a los derechos humanos, pues está estigmatizado el uso de primera, segunda y tercera clase.

Los precios para adquirir los lotes en los cementerios fueron establecidos de la siguiente manera: la locación A costará 500 dólares, locación B a 350 dólares y locación C tendrá un costo de 60 dólares, además las concesiones costarán 200 y 300 dólares la perpetuidad.

“Solo en el nuevo cementerio de Laureles Sur hay precios de 1,500 córdobas la lotificación A, 1,000 el área B y 600 córdobas la lotificación C, de manera que este aumento es exagerado y demuestra la voracidad de la municipalidad por captar más impuesto hasta con la muerte”, recalcó Cedeño.

Además, esta nueva ordenanza especifica que los ciudadanos que en los cementerios capitalinos tengan tres años de retraso en el pago de impuesto por el lote donde está enterrado algún familiar, deben ponerse al día con la municipalidad de los contrario el terreno le será confiscado y el cuerpo de los cadáveres podrían ser exhumados, según la nueva ordenanza administrativa aprobada por la Alcaldía de Managua.

La nueva normativa administrativa de los cementerios de Managua entrará en vigencia en cuanto sea publicada en la Gaceta Diario Oficial y desde ese momento los capitalinos que estén morosos tendrán seis meses para pagar.

“Según esta ordenanza al llegar el tercer año, ellos te van a confiscar el lote y quedará a disposición de la administración del cementerio, para otorgarle esa concesión a otro ciudadano”, dijo Gabriel Levy, Gerente Ejecutivo de Funeraria “Sierras de Paz”.

Levy teme que con esta ordenanza en los cementerios se empiece a ejecutar una exhumación de cadáveres sin respetar las debidas disposiciones sanitarias, establecidas en el Decreto Presidencial Número 394.

“El cadáver deberá tener de cinco años a más para permitir su exhumación, pero qué tal si el ciudadano compra la concesión este 2020 y entierra a un familiar, pero ya en 2022 no puede pagar y se exhuma el cuerpo, entonces se estaría cometiendo una ilegalidad”, expresó Levy.

También, la normativa regulará el parentesco porque ahora en un mismo terreno solo podrán ser sepultados familiares del dueño del lote, pues solo serán enterrados quienes tengan del primero al cuarto grado de consanguinidad con el concesionario o concesionaria.

“Si una familia de escasos recursos no tenía dinero para adquirir un lote a la hora de que falleciera alguien, un vecino hacía la caridad de cederle un espacio en su terreno, aunque no tenían parentesco, ahora con la nueva ordenanza esto no se podrá hacer más”, explicó Agustín Cedeño, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).