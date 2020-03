Nik Wallenda atraviesa con éxito lago de lava del volcán Masaya

El acróbata estadounidense Nik Wallenda desafió hoy la muerte al caminar sobre una cuerda floja por encima del lago de lava del volcán Masaya.

La hazaña del acróbata fue transmitida en vivo por la prestigiosa cadena estadounidense ABC News.

Vos TV realizó un minuto a minuto de la travesía de Nik Wallenda por el cono del volcán Masaya.

El lago de lava se encuentra a tan solo 400 metros de profundidad, dentro del interior del cráter del volcán Masaya.

Este coloso es uno de los pocos en todo el mundo cuyo acceso es directo hacia el borde del cráter. El Masaya es uno de los siete volcanes activos que hay en Nicaragua y uno de los ocho en el mundo que posee un lago de lava.

Así fue la travesía de Nik Wallenda sobre el Volcán Masaya

8:55 PM: "Woa", suspira Wallenda, sabe que ha hecho historia, logró atravesar con éxito el lago de lava del volcán Masaya.

Ante los ojos de miles de personas Nik Wallenda logró cruzar con éxito el lago de lava del volcán Masaya, obteniendo un nuevo récord en su vida como acróbata





8:52 PM: La gente le aplaude, porque sabe que la parte más difícil ya pasó, Wallenda se quita la máscara. "Vaya, esto fue divertido", dice.

8:51 PM: Nik Wallenda sale de la zona de riesgo.

8:50 PM: Las condiciones nunca serán perfectas al cruzar un volcán activo, debo tomarme mi tiempo, mi plan es llegar sano y salvo, esto para mi es un sueño, todo es posible, comenta Wallenda por el intercomunicador.

8:49 PM: Wallenda está a pocos pasos de completar su caminata, la más larga y de mayor altura que ha hecho en su carrera. "Aún hay vientos, pero están más suaves", indica.

8:41: "Al fin veo una luz al final del túnel", bromea Wallenda.

8:40: Nik Wallenda lleva un tanque de oxígeno, debido a los fuertes gases que emana el volcán. Sigue avanzando constantemente, de vez en cuando habla con su padre informándole todo sobre su trayecto, para relajarse canta un par de canciones.

8:30: Wallenda va en una etapa más difícil, el viento cambia constanemente de dirección, lleva diez minutos y un cuarto del trayecto recorrido, los gases, pese a que lleva una máscara, representan un gran reto para el acróbata.

8:30: Wallenda no ha bajado la cabeza una sola vez, es necesaria mucha concentración para continuar con su caminata. "Veo que se está moviendo un poco la cuerda", dice.

8:30: Erendira mira con mucho nerviosismo la hazaña de su esposo.

8:27: El viento hace que el cable sobre el que camina Wallenda se mueva un poco, esto representa un riesgo para el acróbata.

8: 27: Wallenda sigue avanzando con paso lento, pero seguro. Vamos bien, dice Wallenda a través del intercomunicador.

8:25: Wallenda se acerca a la zona más difícil: se puede ver la famosa "boca del infierno" del coloso de Nicaragua. Una toma aérea se encarga de mostrar el riesgo al que se enfrenta Wallenda en esta caminata, la más larga hasta ahora en toda su carrera.

8: 22: "Una vista gloriosa, pero letal", dicen los comentaristas de ABC mientras Nik Wallenda avanza sobre la cuerda floja. Las cámaras enfocan parte de la lava del volcán Masaya.

8:21 PM: La única persona que puede comunicarse con Wallenda es su padre. Los gases que expulsa el volcán hacen difícil el campo de visión para las cámara que transmiten el evento.

8:20 PM: Wallenda de pequeños pasos, como "tanteando el terreno".

8:20: Empieza la caminata de Wallenda.

8:20 PM: Nik sujeta una barra para equilibrar su cuerpo.

8:15 PM: Wallenda se coloca su equipo protector contra los gases que emana el volcán, se coloca en la "pirámide", la plataforma desde donde dará sus primeros pasos sobre la cuerda floja para cruzar el cráter del coloso nacional.

8:13 PM: "Me preocupa lo de la máscara de gas, es una caminata larga, pero no sabemos lo que va a pasar porque nunca nadie lo ha hecho, yo hace casi dos años pude morir en una actividad como esta", dijo la hermana de Wallenda.

8:10 PM: El equipo técnico está listo para la travesía de Nik Wallenda sobre el volcán Masaya.

8:04 PM: Nik Wallenda se reúne con su familia para hacer una oración previo a su caminata.

8:00 PM: Pocos minutos antes de iniciar con su caminata Nik Wallenda señala:

"Cuando tu familia hace esto por más de 200 años, uno siempre busca nuevos retos, me siento bien, me preparé mucho, Erendira me dijo que los gases afectan, también está la neblina, es todo un reto, estoy listo", dijo Nik pocos minutos antes de comenzar su caminata.

7:50 PM: "Todo el mundo debería conocer Nicaragua, estamos bendecidos por tener playas tanto en el Caribe como el Pacífico, tenemos un excelente clima todo el año, la gente puede venir a disfrutar de la pesca, la natación, tenemos mucho por ofrecer", dijo Anasha Campbell, Ministra de Turismo.

7:40 PM: Geóloga: "es uno de los volcanes más activos del mundo, lo que me preocupa es el humo, son ácidos que son difícil ver a través, y de respirar, aquí es uno de los ambientes más difíciles del mundo, Nik debe estar muy bien preparado".

7:30 PM: "Hay cosas aquí que distraen a uno, pero nos concentramos mucho, al principio estaba nerviosa, pero simplemente me concentré, me calmé, nunca había hecho algo así antes, nunca miro hacia abajo, debo mirar hacia el frente, todo fue rápido", fueron las palabras de Erendira al momento de ser entrevistada por la cadena ABC momentos después de haber terminado su presentación.

Nik dijo que "esto es un sueño, queríamos hacerlo con los helicópteros, pero el viento es muy impredecible en el volcán".

7:25 PM: Erendira abandona su "escenario". Su show fue todo un éxito. Ahora es el turno de su esposo Nik de prepararse para la caminata sobre el cráter del Volcán Masaya.

Erendira, esposa de Nik Wallenda ha dado un espectáculo antes de que inicie su hazaña de atravesar el lago de lava del volcán Masaya.









7:21 PM: Erendira se quita la máscara, preparándose para el movimiento más riesgoso de su acto: con sus dientes sujeta una cuerda y así hace equilibrio de su cuerpo sobre el aro. No se sujeta a nada con sus brazos ni piernas, únicamente usa sus dientes. Nik aplaude la hazaña de su esposa.

7:19 PM: Erendira se sostiene únicamente con sus pies sobre el aro donde realiza sus acrobacias. Luego, desafía la gravedad al hacerlo con una sola de sus piernas, extiende sus brazos para tener un mejor equilibrio sobre su cuerpo.

7:11 PM: Su esposa, Erendira, hará un espectáculo especial de acrobacias sobre un aro a pocos metros del cráter del volcán. Lleva una máscara de protección debido a los gases que expulsa el volcán.

Si en algún dado caso él o su esposa caen, los equipos de rescate tienen al menos 15 minutos para llegar a prestar socorro.

Mascarillas especiales, un tanque de oxígeno, cables extras, son algunos de los instrumentos que portará Wallenda al momento de cruzar el lago de lava del volcán Masaya.