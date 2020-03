¿Afecta a la población nicaragüense la venta limitada de desinfectantes?

La venta racionada de productos de higiene como jabones líquidos, alcohol en gel y desinfectantes, que ha implementado la cadena de supermercados Walmart en toda la región, a consecuencia de la alta demanda por el coronavirus, generó posturas encontradas entre organizaciones nicaragüenses de defensa al consumidor.

En declaraciones brindadas al diario La Prensa, representantes de Walmart confirmaron que la compañía tomó la decisión de "limitar la compra de productos a un máximo de tres unidades por persona.

Gustavo Ortega, subdirector del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor (Indec), calificó la decisión de Walmart como errada y que no contribuye para que la ciudadanía pueda prevenir el contagio de esta enfermedad.

"No entiendo por qué Walmart está racionando la venta de estos productos si realmente ellos deberían buscar que se expenda más ese producto para que la gente lo compre y estar preparado para un eventual acontecimiento", expresó el funcionario del Indec.

Ortega teme que esta medida de Walmart obedece a evitar que algunos consumidores acaparen los productos para luego revenderlos a precios más altos. No obstante no descartó que de llegar el COVID-19 al país, los supermercados apliquen alza en estos productos por la alta demanda.

Por su parte, Juan Carlos López, director de Defensa del Consumidor, explicó que con esta medida Walmart no está violentando la ley ya que por ser empresa privada tiene derecho a establecer su propia política interna de comercialización, además no es el único distribuidor directo de estos productos en el mercado nacional.

"Si (Walmart) no es la única distribución directa o exclusiva de la cadena nacional, no violenta absolutamente nada", explicó López.

El experto coincidió en que esta política de Walmart puede responder a evitar el monopolio de estos productos por parte de revendedores y para garantizar el abastecimiento de la cadena de supermercados.

No obstante, ambas organizaciones de defensa de los consumidores, concuerdan en que la venta restringida de productos desinfectantes y de higiene que ahora aplica Walmart, pueda contribuir a generar más pánico y paranoia entre la población por la alerta de coronavirus.