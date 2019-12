"Fui prácticamente secuestrada", asegura activista Haydeé Castillo

La activista y defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, fue arrestada en el aeropuerto cuando pretendía viajar a Washington, Estados Unidos.

Según Castillo, fueron agentes de seguridad de la terminal aérea quienes la entregaron a la policía y estos sin dar información alguna sobre las causas de su detención la llevaron hasta la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) donde asegura haber sido investigada por largas horas en un interrogatorio que califica como un “lavado de cerebro ideológico”.

Lea: Comunidad internacional se pronuncia sobre continuas detenciones arbitrarias en Nicaragua

De acuerdo a la defensora de derechos humanos, la última oficial que la interrogó, a quien calificó como una persona prepotente, le manifestó: "¡Ay de aquel que ose entrar y matar al Comandante en El Carmen, porque primero van a morir todos antes que al Comandante le pase algo!", agregó.

Una vez en El Chipote, Castillo relató que en la celda preventiva se encontró con otras mujeres que fueron detenidas ese mismo domingo en Camino de Oriente.

Contó que entre ellas se abrazaban y se daban ánimos, inclusó señaló que cuando las llevaron junto a otros detenidos a un lugar para tomarles la fotografia y huellas digitales motivaban a los muchachos cantandoles: "No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje, su valor".