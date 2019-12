Transportistas del norte y centro de Nicaragua con menos pasajeros

Llega el viernes y los transportistas del norte y centro del país lo saben porque es el día cercano al fin de semana donde aprovechan para recuperarse económicamente, pues son las fechas que viajan más los usuarios.

En los últimos meses de este 2018, la afluencia de pasajeros ha bajado considerablemente por dos motivos.

Primero porque los estudiantes universitarios que venían a las diferentes universidades de la capital ya no regresaron y segundo porque mucha gente de esta zona del país perdieron sus empleos.

"No hay tantas expectativas como en otros años porque ha bajado demasiado la afluencia de pasajeros, si hablamos de porcentaje creo que ha bajado en un 80%", aseguró Lily Benavidez, vendedora de boletos de la terminal de buses del mercado El Mayoreo quien añadió que "los días que viaja menos la gente es de lunes a viernes y los fines de semana se aprovecha algo porque antes quienes viajaban más eran los estudiantes".

Los que logran viajar se encuentran con un grave problema debido el aumento del pasaje que los transportistas de diferentes rutas del país aumentaron de forma ilegal.

Según los afectados, es un costo que tienen que pagar porque no "hay de otra".

"Yo estoy viniendo de Guatemala y me he encontrado que todo está caro; hasta el pasaje, fui a León y el pasaje está a C$ 95 y valía C$65; ahora el dinero no es nada" dijo Nohemí Chavarría, usuaria del transporte.

Se acerca la temporada alta y tanto comerciantes como transportistas cifran sus esperanzas en que los nicaragüenses viajen para recuperarse económicamente.