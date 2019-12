CENIDH a la espera de autorización para marchar

10:41 a.m.

El los próximos días el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) conocerá la decisión de la Policia Nacional sobre el permiso que solicitó ante esa institución para realizar el 10 de diciembre una marcha en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La solicitud para realizar dicha movilización fue presentada por el CENIDH ante la policía el martes pasado.

Juan Calos Arce, Abogado del CENIDH, destacó que por 29 años esta organización en la misma fecha ha realizado esta marcha sin inconveniente alguno, por lo que esperan que este año no sea la excepción.

Hace unas semanas la Policía Nacional negó el permiso a organizaciones de la sociedad civil para una marcha que se iba a realizar el pasado 25 de noviembre en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer y para exigir la libertad de los presos políticos en Nicaragua.

“Nos hemos presentado a Plaza el Sol, la policía nos ha recibido la carta, cabe destacar que no nos han firmado el recibido; esto es una anomalía que hay que destacarlo y estamos en espera de la respuesta”, sostuvo Juan Carlos Arce, abogado del CENIDH.

El abogado refirió que esperan una respuesta positiva de parte de las autoridades.

“Esperamos que el gobierno de Nicaragua nos permita marchar, que no nos asedie, que no nos acose y permita a la población movilizarse y ejercer este derecho humano que además es un derecho constitucional. Uno de los argumentos que planteó la Policía Nacional en esa resolución en donde le niegan el derecho a marchar a esta organización, a la Unidad Azul y Blanco, es que ellos no tienen personería jurídica, pero en nuestro caso, nosotros sí tenemos personería jurídica, cumplimos con todos los requisitos que establece la Ley, de tal manera que esperamos que en este caso la policía y el gobierno de Nicaragua haga lo correcto y se le permita a la población acompañarnos para poder marchar este 10 de diciembre”, agregó.