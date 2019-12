Gallinas indias ya se ofertan para la cena de nochebuena

10:24 a.m.

Faltan 8 días para el 24 de diciembre, fecha de unión familiar que se conmemora con una cena navideña en la que no puede faltar un plato tradicional como es la gallina rellena.

Ante esta festividad, ya se están ofertando en los mercados de Managua las tradicionales gallinas indias para preparar la sabrosa gallina rellena en la noche de navidad.

Por el momento, sus ventas no están nada bien, aseguran sus comerciantes, pero esperan que el próximo fin de semana en las vísperas de nochebuena la situación cambie un poco

Cada año los precios de estas gallinas indias varían de acuerdo al tamaño y peso.

Si quiere ahorrarse trabajo, las gallinas ya las están vendiendo listas solo para cocinarlas, estas son gallinas de granjas cuyo precio están entre los 80 y 100 córdobas.

"Estamos con la esperanza y la fe en el señor que vamos a vender, no igual a otros años porque las cosas no están iguales, pero nosotros como cristianos tenemos la fe en Dios de que algo vamos a vender; la verdad no podemos estar tapando el sol con un dedo: hay mucha gente desempleada y sin nada; pero estamos esperando; pidiéndole al pueblo que se coma su gallinita india aunque sea una o dos", aseguró Blanca Estrada, comerciante.

Teolinda Jiménez, otra vendedora de gallinas indias, también señaló que las ventas este 2018 no han estado "movidas".

"Casi no hemos vendido el producto, ahorita nosotros estamos metiendo menos, a veces veníamos con 80 gallinas y ahora apenas traemos 40, con eso pasamos hasta las 5:00 de la tarde porque la gente no tiene dinero para venirnos a comprar", destacó Jiménez.

Pese a esta situación, ambas vendedoras coinciden en que unos días previo al 24 de diciembre, los clientes se animen a llegar a los mercados para comprar su gallina india, y así celebrar la navidad con una exquisita receta nicaragüense.