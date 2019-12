Presentan a Miguel Mora ante la Fiscalía, pero niegan acceso a su defensor Julio Montenegro

10:28 a.m.

Este sábado 22 de diciembre fue presentado ante los Juzgados de Managua el director de 100% Noticias Miguel Mora.

En las afueras de este lugar se encuentra el abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, quien estaría llevando la defensa de Mora.

Sin embargo, trabajadores de la Fiscalía le niegan el acceso hasta donde se encuentra Mora.

"Me dicen que no estoy autorizado, vemos que ahora hay selectividad, aparentemente al escuchar mi nombre y presentar mi carnet no hay autorización, pero ya tenemos un equipo de la CPDH que está cubriendo, está el doctor Arnulfo López y una asistente", destacó Montenegro.

El abogado defensor informó que una vez acabe la audiencia contra Miguel Mora estarían dando una conferencia de prensa en las oficinas de la CPDH para dar los pormenores que se desarrollaron en el caso a todos los medios de comunicación.

Hasta este sábado se filtró la orden judicial donde se ordena el allanamiento del medio 100% Noticias:

Sobre detención de Miguel Mora

En conferencia de prensa, la periodista Verónica Chávez (también esposa de Miguel Mora), explicó como se dieron los hechos del viernes 21 de diciembre sobre la detención del director de 100% Noticias.

Chávez denunció que el allanamiento fue "un operativo totalmente planeado".

"Eso ya estaba planificado, primero cortaron la señal para que no lo pasáramos la detencion y cortaron la señal de otros medios para que no informaran, cada uno de los policías sabia lo que iba a hacer", denunció.

La comunicadora destacó que la libertad de prensa en el país está en peligro, "no nos queda más que denunciar este vil secuestro y la confiscación de nuestra propiedad privada", en relación a la toma del medio 100% Noticias.

"Exijo que el periodista Miguel Mora sea liberado, él es inocente", refirió.

Al momento de la detención, indicó que tanto Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau y ella fueron trasladados en patrullas diferentes.

"No supe en primera instancia dónde se llevaron a Miguel porque nos llevaron en diferentes patrullas, a las mujeres nos llevaron a El Chipote, nos quitaron todo, hasta los celulares", detalló.

Del paradero de Pineda Ubau, Chávez no tiene información.

"No sé el paradero de Lucía, nos fuimos juntas a El Chipote, pero una vez nos bajamos nos llevaron a entrevistas diferentes, no supe más de ella, a mí me liberaron unas horas más tarde", explicó.

Chávez informó que también se encuentran detenidos el controlista Gustavo Cerna y el camarógrafo Joseph Hernández.