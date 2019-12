Más de 100 incendios forestales se registraron en 2018, según Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua

10:34 a.m.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua atendió 106 incendios forestales en el año 2018, afirmó Olmo Noguera, comandante de la entidad.

De los 106 incendios, 94 se categorizaron como incendios forestales de maleza y 12 incendios forestales que tomaron más de 4 y 8 días en ser apagados.

"El año pasado nosotros como mesa sectorial estamos participando con la Mesa Nacional Sectorial de Prevención de Riesgos de Incendios Forestales; dentro de ella incluye una serie de aspectos preventivos que a partir del mes de diciembre como tal ya se están trabajando", dijo el comandante Olmo Noguera.

Estos aspectos preventivos incluyen desde charlas y preparación a las comunidades como tal y visita a cada uno de los espacios de las fincas que están habitadas y lugares que también están abandonados, esto "para prevenir que grandes incendios forestales sigan afectando directamente al ecosistema y a la comunidad que se encuentra cercana de donde se puedan generar estos hechos", refirió.

Entre las causas más comunes por las que se generan los incendios forestales están la quema de pastizales o la quema descontrolada de parcelas para trabajar la tierra, todos estos factores también se empeoran al sumarse los fuertes vientos de temporada.

"Dentro en las investigaciones hemos dado la razón de que es la mano laboriosa del hombre que le pega fuego a los pastizales; uno para poder encontrar alimento, poder agarrar algún animalito; pero muchas ocasiones es que el dueño de la finca logró pegar fuego para limpiar su parcela y poder así sembrar" explicó el comandante Noguera.

Estas quemas no se ejecutan de manera controlada, pues no se toman las medidas de prevención como tal para poder realizarlas y "eso hace que el fuego avance más rápido y dándole un poquito más de fuerza el viento que aumenta y que no hacemos nuestras rondas para evitar que el fuego se nos pase", concluyó.

En lo que va de este primer mes del año 2019, el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha atendido 1 incendio forestal de tipo maleza.