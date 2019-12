Surgen nuevas irregularidades en caso de excoronel del ejército en retiro Carlos Brenes

Continúan las irregularidades en los juicios que se realizan contra los presos políticos, uno de ellos es el caso del excoronel del ejército en retiro Carlos Brenes de 63 años de edad y el exmayor en retiro Tomas Ramón Maldonado Pérez de 64 años de edad.

Entre las irregularidades en este caso se menciona que durante el juicio contra Cristian Fajardo, Adilia Peralta y Santiago Fajardo, donde hubo un fallo de responsabilidad penal, dos agentes del orden público llamados como Código 1 y Código 2, ofrecidos por la fiscalía "extrañamente mencionaban a don Carlos Brenes como parte de los procesados en la causa de Cristian Fajardo, una causa de Masaya, y el que era mencionado en ese caso era Fernando Brenes. No sabemos a qué se debe, es curioso, sobre todo porque es reiterativo ese dato en todos los Códigos (los testigos) cuando no correspondía mencionarlo", manifestó Julio Montenegro, abogado de ambos exmilitares.

"En la presente causa que se está llevando en un proceso aparte a don Carlos Brenes y Tomás Maldonado, los testigos inicialmente no planteaban conocimiento de don Carlos Brenes y muy brevemente se mencionaba a Tomas; en el intercambio de información y prueba no aparecían esos datos, pero al momento en que llegan los testigos ante la autoridad judicial comienzan a sacar a colación y a mencionarse una persona que inicialmente no era mencionada, eso dentro del ámbito jurídico, dentro de un proceso puro y cristalino se considera como falta de lealtad de las partes procesales, que está incorporado un dato que no estaba ofrecido", añadió.

Ambos exmilitares que padecen múltiples enfermedades, durante la continuación del juicio realizada ayer martes, expresaron a su defensor que continúan guardando prisión bajo condiciones inhumanas en el Sistema Penitenciario La Modelo, lo que ha agravado su condición de salud.