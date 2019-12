PLC presentará recursos de inconstitucionalidad contra reforma a la Ley de Seguridad Social

En los próximos días el Partido Liberal Constitucionalista, (PLC), introducirá ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial que reformó la Ley de Seguridad Social y que entró en vigencia el pasado primero de febrero.

Jimmy Blandón, jefe de bancada del PLC, expresó que la reforma aprobada vía decreto viola los artículos 38 de la Constitución Política referente a que "la Ley no tiene efecto retroactivo".

"Este artículo establece que no debe existir retroactividad que venga a perjudicar a los pobladores, en este caso a los trabajdores, a la población en general. Si entró en vigencia una normativa de este tipo no puede afectar a los 741 mil afiliados que estamos en este momento, porque al momento que se afiliaron, nos afiliamos por otro régimen que estaba establecido por ley, de forma unilateral el Estado no puede venir a hacer un cambio de este tipo para los que ya estaban dentro de este régimen por ley", señaló.

Blandón aseguró que ya tienen listo el recurso y sólo harán una última revisión para llevarlo a la corte.

Por su parte, la presidente de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, coincide en que estas reformas no vienen a resolver la actual crisis en la que está sumida el país y que urge de decisiones políticas y no medidas económicas.