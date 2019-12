Aprueban Política Nacional sobre Cambio Climático sin ser consultada con organismos ambientalistas

10:50 a.m.

La Política Nacional Sobre Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de Creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático fue aprobada vía decreto presidencial sin ser consultada y concensuada por organizaciones que investigan estos temas, manifestaron la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo (MNGR) y el Centro Humboldt.

Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt, destaca además que esta política no se corresponde con la actual realidad nacional en materia de crecimiento económico y la aplicación de la misma ni siquiera fue incluida en la partida presupuestaria que la Asamblea Nacional aprobó para este año.

“Una política que tiene que ver con el cambio climático es una política que debe gozar de un consenso mínimo entre los distintos actores nacionales, cosa que esta política no reúne, además, no hay fondos presupuestados del Presupuesto General de la Republica en el año 2019 para la implementación de esta política, lo que nos parece que es realmente un problema porque es una política que no tiene respaldo financiero”, sostuvo.

En un comunicado emitido por el Centro Humboldt, la organización refiere que “los logros y avances mencionados en la Política Nacional de Cambio Climático se basan en iniciativas desarrolladas por el gobierno de Nicaragua con el financiamiento de la cooperación externa y organismos multilaterales; la mayoría de estos esfuerzos están enfocados en la mitigación y no en la adaptación al cambio climático, lo que denota una contradicción con las prioridades establecidas por el propio gobierno, aunado a las restricciones previstas en el acceso a recursos financieros externos en el corto plazo”.

Por su parte Denis Melendez, secretario de la MNGR, señaló que si bien la conformación de esta política pública está dirigida a responder al Acuerdo de París del cual Nicaragua forma parte, en la formulación de esta política "debió haberse puesto más énfasis en cuestiones particulares como la modificación del uso de los suelos", que es una de las problemáticas más serias que enfrenta el país en cuanto a riesgo y desastres.

Meléndez recordó también que el Acuerdo de París exige a sus firmantes garantizar el acceso a la información sobre su política pública y normativas para la mitigación y adaptación al cambio climático.