Familiares de Brandon Lovo y Glenn Slate expresan no tener información de sus paraderos

Familiares de Brandon Lovo Taylor y Glenn Slate, declarados culpables por el asesinato del periodista Angel Gahona, afirmaron a Noticias de Bluefields no tener información de los jóvenes caribeños, a pesar que el pasado sábado se dio a conocer que ambos fueron trasladados a Bluefields bajo el régimen de casa por cárcel.

Jeremy Slate, madre de Glenn Slate, aseguró que solamente saben que los llevaron a Bluefields, pero ellas no han visto a los jóvenes aún.

"No hemos oído nada de lo que está pasando, porque nos dijeron que los trasladaron aquí y nada nos han dicho a nosotros. Entonces no sabemos qué está pasando, si están aquí o no", dijo la madre de Slate.

Por su parte, la tía de Brandon Lovo, Tania Benard, explicó que la única información que tienen es que "los trajeron y los tienen en el sistema penitenciario" del lugar, la mujer tambien aseguró que no han podido ver a los jóvenes.

"No los hemos podido ver, no nos dan información; no sabemos absolutamente nada más, sólo estamos a la espera de si los traen o nos llaman por lo menos para decirnos algo", dijo Benard.

La tía de Brandon Lovo aseguró que tras conocer la noticia de la liberación de ambos jóvenes la tarde de ayer, les esperaron hasta muy altas horas de la noche, tanto en el penitenciario de Bluefields como en la casa.

"Estabámos esperando, pero la Policía nos mandó a la casa, nos quedamos en la casa esperando hasta las 12:30, y ya después nos fuimos a dormir, porque dijeron que los tienen en el Sistema Penitenciario", afirmó Tania Benard.

Familiares de Lovo y Slate esperan poder verles pronto y aseguran que desean "justicia, que se demuestre que son inocentes y los dejen libres totalmente".

Brandon Lovo y Glenn Slatte permanecieron encerrados al menos 10 meses, tras ser declarados culpables por la muerte del periodista Ángel Gahona. Ambos fueron sentenciados a 23 años y medio y 12 años y medio de prisión, respectivamente.

Los jóvenes caribeños forman parte de una lista de 100 presos políticos excarcelados bajo el régimen de casa por cárcel, proceso que inició el pasado miércoles, día en que se reanudaron las conversaciones entre la Alianza Cívica y funcionarios del gobierno.