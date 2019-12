CPDH: Al menos 33 juicios han sido suspendidos desde febrero

Por sexta ocasión fue suspendido el juicio de Ronald Avilés Leiva, quien es acusado por secuestro extorsivo, tortura, robo agravado, fabricación y uso de arma restringida en perjuicio de Bismarck Martínez, quien sigue desaparecido y es militante del Frente Sandinista de liberación nacional (FSLN), lo que le hizo ser blanco de torturas en “El Chipote” y en el nuevo Complejo Judicial, en donde permanece detenido, según constató un equipo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

José Arnulfo López, miembro del equipo jurídico de la CPDH y abogado defensor en este juicio, comunicó que el mismo fue reprogramado para este 3 de abril.

“También en este caso está acusado el señor llamado Bismark Navarrete. Este juicio se viene reprogramando desde el 12 de diciembre de 2018, en enero de 2019 en dos ocasiones, febrero dos más y esta de marzo, para un total de seis suspensiones”, comentó López.

El abogado defensor afirmó que el acusado le ha dicho que fue víctima de torturas en Auxilio Judicial.

“Lo pateaban y le decían que expresara con quiénes participó en el hecho (desaparición de Bismarck Martínez), que diera nombres, él sigue manteniendo que él no participó en el hecho y los videos que ha mostrado la fiscalía está claro que no se distinguen a los atacantes, basta con ver su condición física, no hay ninguno parecido a el”, expresó José Arnulfo López, defensa del acusado.

Otro de los casos es el de nueve autoconvocados a quienes se les suspendieron sus juicios, porque no los llevaron al Complejo Judicial Central, lo que según la CPDH se debe a un desorden de las autoridades competentes, quienes no se ponen de acuerdo y siguen violando los derechos humanos al tenerlos injustamente detenidos por más tiempo del que se estipula en la ley antes de sus procesos judiciales.

“Hoy estaba prevista la audiencia a las 9 de la mañana, únicamente bajo el secretario de sala, para comunicarnos que estaba suspendida”, expresó Julio Montenegro, abogado defensor.

Montenegro agregó que “una fuente nos comunicó de ante mano que el microbús no había salido del Sistema Penitenciario y el secretario ya sabía qué respuesta darnos, porque los magistrados ya previo saben todo el movimiento. Cuando es algo malo se ponen de acuerdo con tal de seguir reteniendo a nuestros defendidos injustamente”.

Treinta y tres juicios que promueve la Fiscalía contra unos 75 participantes en las marchas y protestas antigubernamentales del 2018, han sido reprogramados desde el viernes 22 de febrero, de estos 18 son llevados por la CPDH, en ellos se defienden a 40 personas.