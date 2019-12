8:54 a.m.

“Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás” y “conviértete y cree en el evangelio”, son las frases que resonarán en todos los templos católicos del mundo, por la conmemoración del miércoles de ceniza.

“Con esta imposición de la ceniza en su frente los fieles católicos se comprometen a abandonar el pecado que les aparta de la fe en Jesucristo”, así lo afirmó Said Ruiz, Vicario de la Catedral de Managua.

Feligreses católicos conmemoran miércoles de ceniza: el sacerdote Said Ruiz aseveró que la mejor penitencia para un católico es la reconciliación y el pedir perdón a los que les han hecho daño.https://t.co/QMe4SjBtAv pic.twitter.com/p1gM21sy7h — VOS TV (@VOSTV) March 6, 2019

En un momento convulsionado socialmente para Nicaragua, el sacerdote aseveró que la mejor penitencia para un católico es la reconciliación y el pedir perdón a los que les han hecho daño.

“Empezamos hoy a vivir cuarenta días en los que caminaremos junto a Jesús por el desierto, como lo hizo él en preparación para su muerte hace 2 mil años”, explicó Ruiz.

El sacerdote agregó “vivámosla en penitencia, oración, austeridad y perdón. No estaremos bien sino nos reconciliamos, si no damos a los más necesitados de lo mucho que tenemos, si no le entregamos a Dios nuestros pecados”.

Te puede interesar: Sopa de queso, plato ideal para degustar durante esta temporada

Con esta celebración inicia el tiempo litúrgico de cuaresma, como su nombre lo dice son cuarenta días que rememoran los que Jesús pasó ayunando y orando en el desierto, por lo que este momento para los católicos es de preparación para vivir la Semana Santa que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo.