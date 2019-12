"Negociaciones" se dan por segundo día consecutivo sin la Alianza Cívica

Por segundo día consecutivo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no asistió a las reuniones que sostendrían con representantes del Gobierno pues aseguran que mientras el presidente Daniel Ortega no muestre voluntad para liberar a los presos políticos e instaurar una verdadera paz en el país no ven viable asistir a las negociaciones.

A las 10:00 de la mañana tal y como establece la Hoja de Ruta, los delegados del presidente Ortega llegaron al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) para avanzar en las agendas presentadas, pero los ausentes han sido los delegados de la Alianza.

Hoy se cumplen 10 sesiones de trabajo para buscarle una salida pacífica al actual contexto, sin embargo la Alianza Cívica se ha retirado momentáneamente de las negociaciones hasta que existan garantías claras y voluntad del Estado de cumplir sus 3 puntos de agenda: libertad, democracia y justicia.

"La delegación del gobierno de Nicaragua en la mesa de negociación por el entendimiento y la paz está ratificando hoy el invariable compromiso del estado en las mesas de negociaciones según lo acordado en la hoja de ruta firmada el día 5 de marzo de 2019", fue parte del comunicado que dio a conocer el canciller de Nicaragua Denis Moncada durante una conferencia de prensa.