Sexualidad en las personas con discapacidad

9:50 a.m.

La sexualidad va mas allá de tener relaciones íntimas, por ello este tema debe abordarse desde que el individuo nace, independientemente de su condición social, física, económica y otros ámbitos, asegura la doctora Marielis Rodríguez, especialista en salud sexual de Los Pipitos.

Rodríguez hace hincapié en la necesidad de hablar sobre este tema con personas con discapacidad pues también ellos tienen el derecho a desarrollar su sexualidad de la forma en que deseen.

“La sexualidad es cómo soy, cómo me comporto y cómo me relaciono con las personas, el tema de los derechos sexuales y reproductivos no puede quedar relegado a las personas con discapacidad”, indica la experta.

En la mayoría de los casos este tema no se explica a las personas con discapacidad por los mitos y tabúes impuestos por la misma sociedad.

“Se cree que las personas con discapacidad no tienen deseos sexuales, que no se van a casar, tener novio, tener hijos, esto hay que irlo quitando ya que al igual que todas las personas ellos deben vivir su vida plenamente”, recomienda la doctora Rodríguez.

Anieska Rodríguez, una joven con discapacidad visual, manifiesta que en su hogar nunca se le habló sobre sexualidad.

“En mi caso casi no se abordaba este tema hasta hace poco que empecé a preguntar, por ejemplo si tengo el derecho a elegir si deseo reproducirme o no, con quién, cuándo y cómo deseo hacerlo”, refiere.

Uno de los planes a futuro de esta joven es adoptar. Para ello ya prepara las condiciones que le permitirá poder tener a su cargo la custodia de un niño o niña.

"Así como puedo escoger a mi pareja puedo escoger la manera en que puedo tener a mis bebes, si tengo las condiciones necesarias no veo ningún problema”, comenta Rodríguez.

Aunque en ciertos casos se omite hablar sobre el tema de sexualidad, en la familia de Antonio Andrés Pitura sí consideraron como prioridad abarcar este tópico desde sus primeros años.

“Tengo la suerte de que sí hablamos del tema, mi mamá nunca tuvo pena en hablarme de eso”, señala Pitura.

Ambos jóvenes coinciden en que se debe combatir el estigma presente en la sociedad en relación al desarrollo de las personas con discapacidad, un primer paso sería eliminando todos los mitos alrededor de cómo deben vivir su sexualidad.

“Muchas personas consideran que nosotros no nos enamoramos, no sentimos deseo, que para tener pareja debemos tener a otro con nuestra misma discapacidad o con otra, realmente es difícil que personas convencionales y con discapacidad sostenga una relación, pero es posible”, explica Anieska Rodríguez.

Finalmente, la especialista en salud sexual de Los Pipitos, Marielis Rodríguez, recomienda no tener miedo de hablar abiertamente sobre sexualidad con familiares o conocidos con alguna discapacidad pues es necesario que ellos se empoderen de cada uno de sus derechos y sepan defenderse cuando la situación lo amerite.