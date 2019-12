Nehemías Velásquez: Dios me dio el talento de ser malabarista

Cuando la luz del semáforo cambia a rojo, el acto empieza en uno de los semáforos de la calle principal de Altamira en Managua. Ese es el lugar de trabajo de Nehemías Velásquez, un hombre de 38 años quien desde los 14 años se dedica al malabarismo en las calles.

Sus herramientas de trabajo son: una mesita de hierro, cuerdas y otros útiles para hacer piruetas en un acto que dura lo mismo que el cambio de luces en el semáforo.

Sus primeros pasos en este oficio los dio en su adolescencia, cuando solamente contaba con tres naranjas con las que hacia malabares.

“ Dios me dio el talento de ser malabarista, equilibrista con las manos, soy trapecista, me dio la habilidad de caminar sobre la cuerda . Para mí el arte circense es una cultura, son ejercicios de creatividad. Ya son 20 años los que llevo en esto”, dijo Nehemías.

Este oficio lo hace para sobrevivir y mantener a su hija de 13 años y a su hijo de 16 años de edad.

Cada día, Nehemías realiza sus números, esperando poder recolectar, entre monadas, para la cena de la noche y con mucha suerte para la mañana siguiente.

Cuando el acto termina, Nehemías baja de la cuerda y camina entre los vehículos que transitan la calle, algunos le han dado monedas, otros billetes de 10 córdobas y otros con los vidrios de sus vehículos abajo sacan sus celulares para fotografiar o tomar videos del acto.

“El anhelo mío es prosperar, al desear prosperar tengo que cuidarme, fuera de las cortinas, atrás de las cortinas donde la gente no me mire, tengo que cuidarme. No desvelarme, no ingerir cosas alucinógenas y el dinero que ellos me dan no malgastarlo”, explicó el malabarista.