De confeccionar ropa para muñecas a diseñar trajes para Miss Nicaragua

Brisa Hernández, es una joven que con tan solo 20 años ha tenido gran aceptación en el mundo de la moda, su primer contacto con los hilos y agujas fue confeccionar ropa para muñecas y ahora ha logrado diseñar trajes para concursos de belleza como Miss Nicaragua y Miss Teen.

Nació en una familia de sastres, por lo que desde muy niña estuvo rodeada del arte de la cultura.

“Ahora veo las fotografía de lo que logré hacer cuando tenía 14 y 15 años, me encuentro a personas que me dicen que hacía lazos y pulseras y pienso en las cosas que elaboré y me digo a mi misma ‘he hecho cosas que no pensé hacer’”, rememora Brisa Hernández.

Su madre, Ivania Pérez, recuerda que notó el amor que su hija sentía por las confecciones cuando apenas estaba en segundo grado de primaria.

“Era la época del mundial y ella hacia pulseras que luego vendía en el colegio”, rememora doña Ivania.

Su padre, Leonardo Hernández, es sastre y especialista en elaborar gorras, briseras y artículos deportivos, lo que lo convirtió en cómplice de su hija para que se convirtiera en Licenciada en diseño de modas.

En los pocos años que lleva como diseñadora profesional, Brisa Hernández ha participado en certámenes como Miss Teen, el carnaval y Miss Nicaragua, donde su traje de fantasía ganó el tercer lugar en el año 2017.

“Mis diseños tienen un concepto juvenil con tejidos que le dan al público algo qué pensar y es gratificante que las personas reconozcan mi trabajo y todo lo que he logrado en estos años”, resalta la joven.

En 2018 ganó el premio al diseñador del año y en 2019 realizó los trajes de baños oficiales de Miss y Mister turismo. Ahora trabaja en su próxima colección “Coffe break”.

Además de ser diseñadora de modas, cuenta con un diplomado en periodismo digital, es bilingüe y creadora de la marca Brisa Hernández.