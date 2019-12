Su pasión por el maquillaje se convirtió en su idea de negocio

Athziris García, es una joven de 21 años de edad y estudiante de periodismo, quien decidió juntar su pasión por el maquillaje y una idea de negocio para crear Fancy Make Up Store, una tienda en línea que ofrece una gran variedad de maquillajes a la mujer nicaragüense.

Según Athziris, ella tenía la idea de emprender desde hace mucho tiempo; sin embargo, el temor a fracasar en algún momento la detuvo a emprender, aunque el cariño y ánimo de sus seres queridos la impulsó a tomar el riesgo.

“Gracias a Dios vinieron a mi vida personas que me apoyan, me apoyaron y no me dijeron no y actualmente tengo bastante aceptación de los jóvenes, las muchachas y gracias a Dios aquí estamos y vamos por más”

La emprendedora se confiesa una amante del maquillaje y además dice conocer lo que mejor le conviene a cada uno de sus clientes, aunque uno de sus retos y sueños más grandes es tener su tienda en físico.

“Ahorita lo primero que quiero es tener la tienda física, tener varias series por así decirlo. Yo soy de Carazo y me gustaría tenerla aquí en Managua, llegara a tener mi propio maquillaje, llegar a crearlo” asegura García.

Crisis no la detiene

Athziris dice que a pesar de la crisis su negocio no ha decaído, pues continúa vendiendo sus productos de forma regular. Ella asegura que la clave para ser un emprendedor exitoso es vencer el miedo ante todo.

“El miedo no nos va a dejar avanzar en nada, tenemos que ser aventados, si nosotros queremos algo tenemos que luchar por eso, por ello no nos dejemos llevar. Si nosotros tenemos una meta, un propósitos luchemos por ellos, porque si nosotros no lo hacemos nadie más lo va a hacer”, explicó Athziris García.

García dice que su mamá ha sido el pilar fundamental en su emprendimiento, pues ella le aportó la inversión inicial para comenzar a emprender, aunque con la buena administración de los recursos, la joven ha logrado aumentar su capital.

Contacto

“Pueden seguirnos en Facebook como Fancy Make Up Store y en Instagram como Fancy Make Up Nic, con gusto les voy a atender las 24 horas, los siete días de la semana”, concluyó la emprendedora.