Cirugías plásticas más comunes en Nicaragua en los últimos años

Las cirugías plásticas o reconstructivas se han popularizado en Nicaragua en los últimos años, asegura Leonel Cerda, cirujano plástico, quien también confirma que estos procesos estéticos se vuelven cada vez más seguros gracias a las nuevas tecnologías.

Leonel explica que la cirugía plástica es un procedimiento que se realiza ya sea para “mejorar el aspecto de las personas” o para reconstruir partes del cuerpo afectadas por algún accidente, caída o golpe.

“Con la edad uno va perdiendo tonicidad en la piel entonces los cirujanos plásticos devolvemos la elasticidad con procedimientos que son algunas veces reconstructivos, quitamos el exceso de piel, quitamos el exceso de tejidos, reconfiguramos el cuerpo humano para que la persona tenga una mejor figura, una mejor presentación”, dijo el cirujano Cerda.

No se puede obviar que las cirugías llevan sus complicaciones que de no ser hechas con profesionalismo pueden llevar incluso a la muerte, por lo que el especialista recomienda que los pacientes que desean someterse a este proceso, deben informarse sobre la credibilidad del médico que realiza el procedimiento, además de realizarse los exámenes previos para saber si es o no candidato o candidata para una cirugía.

“La persona que acude a un especialista debe ir donde una persona que esté certificada, asesorarse con los medios de información de que está tratando con una persona bien preparada; porque hay personas que son charlatanas y pueden traerle más problemas que beneficios”, explicó el cirujano.

Leonel Cerda afirma que en Nicaragua las cirugías más comunes son la liposucción, el implante de grasas, la blefaroplastia, lipectomía y la rinoplastia.

“Se ofrece una cantidad de procedimientos cada día más seguros, porque la tecnología y los avances científicos han podido darnos armas más seguras en cuanto a productos de anestésias, quirúrgicas y sobretodo en adiestramiento del cirujano (…) Lo recomendable es primero que se informen, preguntar qué es lo que necesito o qué procedimiento hay para el problema que tengo, cuáles son las condiciones que debo tener para someterme a este procedimiento”, finalizó el cirujano.