¿La Tierra podría dejar de girar?

Tanto la agencia espacial estadounidense NASA como científicos, afirman que la rotación de la Tierra está en un proceso de desaceleración desde hace millones de años y esto hará a futuro que los días se sientan ligeramente más largos.

En declaraciones a la agencia de noticias AFP, la especialista en Física del interior de la Tierra, Ana María Soler, quien también es doctora en Geofísica y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la rotación de la tierra no se está acelerando como circula en muchos videos en las redes sociales si no que se está frenando, aunque esto no se va a percibir hasta muchos miles o millones de años después.

“La rotación de la Tierra en referencia a un punto que se toma en cuenta, como el Sol o las estrellas, es la misma posición después de dar una vuelta completa. Esto dura 23 horas 54 minutos y 4 segundos aproximadamente y es un proceso normal de la formación de la Tierra, (pero) se está frenando. Es decir, los días se están haciendo más largos, no más cortos”, dijo Ana María Soler.

Según la especialista en el primer periodo de vida en la Tierra, hace miles de millones de años, los días solo duraban seis horas.

De acuerdo con la Nasa, dentro de aproximadamente 100 años los días serán aproximadamente dos milisegundos más largo.

“Podemos usar relojes atómicos extremadamente precisos para medir exactamente cuánto está disminuyendo la velocidad de la rotación. Dentro de 100 años, un día tendrá unos 2 milisegundos más que hoy en día. Dos milisegundos significa 1/500 de un segundo, o aproximadamente el tiempo que demora un automóvil que viaja a 88 km/h desplazarse 5 centímetros”, detalla la NASA.

De acuerdo con el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia (IERS por sus siglas en inglés), la desaceleración del movimiento de la Tierra es causado“por el par gravitacional ejercido por la Luna, el Sol y los planetas, los desplazamientos de materia en diferentes partes del planeta y los mecanismos de excitación”.