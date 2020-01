Especialista explica cómo facilitar la educación de niños que sufren autismo

Los niños y niñas con autismo o Trastorno o de Déficit de Atención (TDA), necesitan de una “maestra sombra” o asistente educativa, debido a que tienen mayor dificultad en el aprendizaje, explica la psicóloga María Silva, del Centro de Diagnóstico y Atención Psicopedagógica PsicoLuz.

Según la especialista, los maestros sombras generalmente son estudiantes de psicología o incluso los mismos padres que se integran al aula de clase de manera temporal, para brindar apoyo al estudiante con este tipo de discapacidad, quienes presentan problemas de aprendizaje y de adaptación en el aula.

Los maestros sombras en algunos casos también se requieren para dar apoyo a estudiantes con dificultades sensoriales, síndrome de Down y otros tipos de discapacidad.

Silva afirma que el papel de los maestros sombras "es dar la ayuda y poco a poco ir retirando esa ayuda gradualmente hasta darle autonomía al niño".

"El objetivo es que el niño pueda permanecer sentado mientras se está trabajando (en el aula). Poder apoyarle en la parte educativa, por lo tanto tiene que tener algunas estrategias pedagógicas, estrategias para poder controlar aquellas conductas disruptivas que se presenten, evitar el estallido (de la mala conducta) antes que se dé. Si ya se dio el estallido saber qué voy hacer para retirarlo del aula o para ver que se hace y no descompensar al resto de estudiantes", explicó la especialista.

No obstante, la psicóloga afirmó que no en todos los casos se requiere de este tipo de apoyo y que para aplicarlo se necesita una evaluación de cada caso.

Este tipo de apoyo a los estudiantes con discapacidad que tienen problemas de adaptación al entorno escolar y en el aprendizaje es más común en los centros educativos privados ya que requiere que el padre pague adicional a la cuota mensual de colegiatura el servicio de un maestro sombra.

Para este domingo el Centro de Diagnóstico y Atención Psicopedagógica, Psicoluz, brindará un taller de formación dirigido a estudiantes de psicología, padres y madres de familia que estén interesados en capacitarse como maestros sombras.

El evento se realizará en el Hotel Contempo, con un costo de US$ 150 dólares por persona.