Michelle Bachelet: “Los derechos de las mujeres no son negociables”

La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, recordó que los derechos de la mujer no son privilegios especiales, sino simplemente que las mujeres tienen las mismas garantías fundamentales que los hombres.

Bachelet dijo a pesar de los logros obtenidos tras la Conferencia de la Mujer de Beijing, hace 25 años, el riesgo de una regresión es real. “Estamos viendo los derechos de las mujeres siendo atacados desde muchos frentes”, sostuvo.

“Fue un recordatorio de que las mujeres no solicitaban ningún derecho especial. No estaban pidiendo concesiones, privilegios o derechos. Lo que querían de la comunidad internacional era el reconocimiento de que, como seres humanos, las mujeres tienen exactamente los mismos derechos que los hombres. Pidieron el fin de la discriminación de género generalizada y centenaria que les impedía disfrutar de estos derechos humanos en pie de igualdad. Hace veinticinco años, su clamor fue la igualdad y aún no está ni terminada", explicó Bachelet.

Según la funcionaria, antes de la Declaración de Beijing, la discriminación contra la mujer era ampliamente tolerada, la violencia de género se consideraba un asunto privado que debía tratarse dentro de la familia; y bajo la presunción de que, como madres y esposas, las niñas no requerirían educación formal, fueron excluidas de las aulas.

De acuerdo con Michelle Bachelet, la igualdad aún no está terminada y existe el riesgo de una regresión de la desigualdad.

Bachelet además enfatizó que que “los derechos de las mujeres no son negociables” y dejo claro que “no pueden ser una política opcional sujeta a los vientos cambiantes de la política”.