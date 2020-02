Empleo informal continúa creciendo en Nicaragua

La mitad de la población nicaragüense económicamente activa obtiene ingresos a través del empleo informal, principalmente en el sector servicio, agricultura y construcción.

De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), de los 2.3 millones de personas económicamente activas en el país, 1 millón 300 mil están ligadas al sector informal.

Según el economista Welbin Romero, el problema es que el Estado no promueve la generación de empleo formal entre sus políticas y la carga sobre cae en las empresas privadas, las que anualmente generan entre 30 mil a 35 mil nuevas fuentes de empleos.

“Hace algunos años, la incorporación de personas a la fuerza laboral era de 80 mil anual, pero con los cambios de patrones demográficos, es decir, que ha aumentado la población de jóvenes en el mercado, eso redujo la cifra”, explicó el economista.

Algunas personas consultadas sobre las razones por las que se han sumado al trabajo informal manifestaron que es debido a los bajos salarios que ofrecen las empresas.

“Después de trabajarle a otra persona me independicé, porque prefería obtener las ganancias por mi cuenta. Los salarios en las empresas son muy bajos y eso no me permitía estabilidad económica”, resaltó la trabajadora informal, Luz Marina Jarquín.

Un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) detalló que a partir de la crisis que estalló en abril de 2018 en Nicaragua, al menos 400,000 personas quedaron en el desempleo, quienes se vieron obligadas a sumarse al empleo informal.

Las personas que toda su vida han trabajado en el sector informal no podrán recibir una pensión de vejez, ni trasladar los beneficios a su núcleo familiar.

Según datos del anuario del Instituto Nicaragüense de Seguro Social, en 2017 un 75% de las empresas estaban en la informalidad y solo 25% operara formalmente.

Este 2020, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional(FMI), Nicaragua entrará en su tercer año de recesión económica al caer a 2.7% el Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo el Gobierno estima que la economía crecerá un 0.05%