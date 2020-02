Cosep: Reforma a la Ley de Marcas y Ley de Patentes afectará la inversión extranjera

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), rechazó la reforma a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales que pretende aprobar la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el Cosep, con esta reforma costará un 30% más inscribir una marca o una patente, lo que afectaría aún más la inversión extranjera y la economía del país.

“Están obstaculizando, por qué cambian los procesos y los tiempos y si por ejemplo yo no logró que la Gaceta Diario Oficial, (que no está bajo el control de una empresa privada si no del Gobierno), no publique mi registro o no lo publique en el tiempo que yo lo hice, yo perderé lo que pagué y tengo que volver a pagar”, explicó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

De acuerdo con José Adán Aguerri, estas reformas implicarán más costos para las empresas, las cuales enfrentan muchos problemas económicos como consecuencia de la reforma tributaria implementada en año pasado.

Según el presidente del Cosep, con esta nueva reforma los formularios para inscribir una empresa subirán hasta en un 50%.

La Asamblea Nacional se encuentra en un proceso de consulta, sin embargo el único sector que se tiene en agenda para ser consultado es el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), y otros empresarios que no pertenecen al Cosep.

La oposición también ha rechazado la propuesta de reforma.

“Si antes pagabas 130 dólares hoy vas a pagar 200 o 300 dólares por el trámite, pero ellos quieren dibujártelo como que te quieren agilizar tu proceso, pero eso tiene un costo y en estos momentos las empresas y emprendedores no están preparados económicamente para asumirlo”, explicó Walter Espinoza, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Según la Asamblea Nacional, la bancada oficialista reconoció que las tasas por cobro de los servicios de registro de propiedad intelectual en otros países de la región son mayores 2 o 4 veces, en comparación a Nicaragua, por lo que requieren una actualización, sin embargo esto ha sido rechazado por el Cosep, que asegura que el único país que tiene precios similares a los de Nicaragua es El Salvador, mientras los demás tienen un costo más bajo, lo que facilita la inversión extranjera.