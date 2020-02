Demandan atención médica urgente para preso político

10:32 a.m.

Familiares del preso político José Santos Sánchez Rodríguez, demandaron a las autoridades de Gobierno, que le brinden atención médica urgente debido al grave estado de salud que presenta desde hace varios meses.

María Oviedo, abogada de Sánchez, afirmó que su representado desde hace varios meses sufre desmayos constantes, fuertes dolores de cabeza e inflamación en la sien.

A pesar que en diciembre y noviembre del año pasado Adela Cardoza, Juez Segundo Penal de Juicio, emitió dos órdenes para que sea remitido de urgencia al Instituto de Medicina Legal (IML), para recibir una valoración y tratamiento médico, las autoridades del Sistema Penitenciario La Modelo, han hecho caso omiso.

"Yo veo mal a mi hijo siempre que llego a verlo. Yo le pregunto si le están dando los medicamentos que uno le pasa, no se lo dan. Entonces que me lo dejen libre para ver qué puedo hacer yo. Mi hijo es inocente de lo que me lo están acusando", afirmó Petrona Rodríguez, madre del preso político.

Tanto la familia como la abogada sospechan que el cuadro clínico que presenta Sánchez pudo haber sido provocado por la golpiza que recibió por parte de la policía el pasado 13 de noviembre, cuando fue recapturado por tercera ocasión en Masaya a pesar de haber sido excarcelado bajo la Ley de Amnistía.

Sánchez ahora es acusado por el supuesto delito de tráfico de drogas.

De acuerdo a Oviedo, "cuando (Sánchez) fue detenido en la primera ocasión, fue torturado, golpeado y le propinaron culatazos en la cabeza".

Con la omisión de las dos órdenes judiciales, las autoridades del penal están "cometiendo delito al desacatar" la orden de la juez y "están actuando de manera inhumana", manifestó la abogada.

Desde el pasado 28 de enero, el Ministerio de Gobernación conoce la denuncia sobre este caso según la abogada, sin embargo la institución no ha hecho nada.

"Cualquier situación que suceda con José Santos Sánchez es responsabilidad del gobierno y deberán responder ante las autoridades competentes en su momento", advirtió.