Lista de ganadores de los premios Oscar 2020

La 92° entrega de los premios Oscar no tuvo muchas sorpresas, los ganadores fueron los que se esperaban, en una ceremonia que se desarrolló en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California.

"Joker" llegó a esta gala como la favorita, liderando con 11 las nominaciones al Óscar y llevándose uno de los premios más esperado de la noche: Mejor actor principal, por la magistral actuación de Joaquin Phoenix.

Aunque se esperaba que “Joker” ganara la estatuilla más esperada, el Oscar a Mejor película fue para Parasitos, un filme que ha hecho historia al ser la primera cinta internacional en obtener este premio.

A continuación te compartimos la lista completa de los ganadores de los premios Oscar.

Mejor película: “Parasite”.

Mejor Dirección: Bong Joon Ho, “Parasite”.

Mejor Actor: Joaquin Phoenix, “Joker”.

Mejor Actriz: Renée Zellweger, “Judy”.

Mejor Actor de reparto: Brad Pitt, “Once Upon a Time ... in Hollywood”.

Mejor Actriz de reparto: Laura Dern, “Marriage Story”.

Mejor Cinematografía: “1917”, Roger Deakins.

Mejor Guion adaptado: “Jojo Rabbit”, Taika Waititi.

Mejor Guion original: “Parasite”, Bong Joon-ho, Jin Won Han.

Mejor Música original: Hildur Guðnadóttir, “Joker”.

Mejor Canción original: “(I’m Gonna) Love Me Again”, Elton John y Bernie Taupin, “Rocketman”.

Mejor Diseño de vestuario: “Little Women”.

Mejor Efectos visuales: “1917”.

Mejor Cortometraje: “The Neighbors’ Window”.

Mejor Corto animado: “Hair Love”.

Mejor Cortometraje documental: “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”.

Mejor Largometraje documental: “American Factory”.

Mejor Largometraje internacional: “Parasite” (Corea del Sur).

Mejor Edición: “Ford Vs. Ferrari”.

Mejor Cinta animada: “Toy Story 4”.

Mejor Diseño de producción: “Once Upon a Time... in Hollywood”.

Mejor Maquillaje y peinado: “Bombshell”.

Mejor Mezcla de sonido: “1917”.

Mejor Edición de sonido: “Ford vs Ferrari”.