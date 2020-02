Abogados de Harvey Weinstein señalan a la Fiscalía de “crear el guion de una película”

Los abogados de Harvey Weinstein señalaron a los fiscales que llevan el caso de violación en su contra que están actuando como cineastas al crear un mundo donde “las mujeres no son responsables de cómo interactúan con los hombres”.

Una de las abogadas del magnate del cine, solicitó a los fiscales de la Corte de Nueva York que ignoren las “fuerzas externas” y usen su “sentido común”, además de “tener valor” para absolverlo de los cargos.

“La ironía es que ellos son productores y están escribiendo el guion. En su universo, las mujeres no son responsables de su conducta cuando interactúan con los hombres”, dijo la abogada Donna Rotunno, una de las defensoras de Weinstein.



Weinstein enfrenta cargos por presunta violación de una mujer y posible agresión sexual de otra en 2013, hechos ocurridos en dos noches sucesivas durante la semana de los premios Oscar.

Las cinco denuncias contra Weinstein, dos de ellas por violación en primer y segundo grado, se sustentan en el testimonio de dos testigos.

“Estoy seguro de que cuando el jurado delibere realmente se pare a pensar si seis mujeres pueden sacarse de la manga esos hechos e inventarse esas cosas para ayudar a los fiscales”, dijo uno de los abogados de Weinstein.

La carrera de Harvey Weinstein se derrumbó en octubre de 2018 después de que The New York Times y The New Yorker publicaran historias que detallaban numerosas acusaciones de acoso sexual y dos casos de violación en su contra.

Weinstein por su parte ha negado todas las acusaciones en su contra, pero su futuro está en manos del jurado de doce miembros, quienes después que declaren todos los testigos, deberán decidir si el productor de cine es culpable o inocente de los delitos que se le acusan.