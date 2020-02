Miss Alemania rompe los estereotipos: 35 años, madre, casada y empresaria

Leonie Charlotte von Hase, la mujer que ha sido electa como Miss Alemania, ha roto los estereotipos que por muchos años han impuesto los concursos de bellezas, entre ellos, no ser madre, no estar casada y ser menor de 28 años.

La nueva Miss Alemania tiene 35 años, está casada y tiene un hijo de tres años. Es licenciada en Literatura inglesa y trabaja en su propia empresa.

Otro detalle llamativo de este concurso es que el jurado que eligió a la nueva reina estuvo conformado solo por mujeres, quienes aseguraron que buscaban reconocimiento a la mujer actual y de renovación de un certamen que en esta edición ha elegido el lema “Reina de la belleza interior”.

La nueva Miss Alemania además aseguró que no descuidará a su hijo y su empresa mientras cumpla con su reinado.

"No tengo ninguna gana de ser la típica miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más", dijo Leonie Charlotte von Hase en una entrevista.