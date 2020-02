Harvey Weinstein es declarado culpable por violación y abuso sexual

Luego de casi dos meses de juicio, finalmente el caso Harvey Weinstein se ha cerrado. El productor de cine de Hollywood ha sido declarado cumpable por un jurado de doce miembros de una corte de Nueva York, tras ser acusado por violación y abuso sexual.

Harvey Weinstein podría enfrentar hasta 25 años de prisión ya que fue declarado culpable de los cinco cargos que se le imputaban, sin embargo será hasta el próximo 11 de marzo que se conozca la sentencia, aunque ya ha sido enviado a prisión.

Durante el juico contra Harvey Weinstein declararon cinco víctimas.

“Este juicio, y la decisión del jurado de hoy, marca una nueva era en la Justicia. Tenemos una deuda de gratitud con Mimi Haleyi, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff y Lauren Young y a todos los Silence Breakers (Rompedores de silencio) por su valentía y resolución al enfrentar a este hombre en la corte. Seguimos creyéndoles, a todas ellas, y seguimos siendo solidarios con ellas”, afirmó Tina Tchen, presidente y CEO de Time’s Up.

La carrera de Harvey Weinstein se derrumbó en octubre de 2018 después de que The New York Times y The New Yorker publicaran historias que detallaban numerosas acusaciones de acoso sexual y agresión contra él.

Weinstein por su parte desde que surgieron las denuncias en su contra ha negado todas las acusaciones.