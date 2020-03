Sentencian a Harvey Weinstein a 23 años de prisión

Harvey Weinstein, de 67 años, fue condenado este miércoles a 23 años de prisión por un tribunal penal de Nueva York, después de que el pasado mes de febrero fuera encontrado culpable por violación y abuso sexual.

De esta manera, al famoso productor de Hollywood le dictaron 20 años de prisión por violación sexual en primer grado y tres años por violación en tercer grado.

Los cargos se basaron en el testimonio en un tribunal de Nueva York de Miriam Haley y Jessica Mann.

“Si Harvey Weinstein no hubiera sido condenado por este jurado, habría sucedido una y otra vez. Me alivia que ahora sepa que no está por encima de la ley. Me alivia que haya mujeres más seguras porque él no está”, dijo Miriam Haley en el tribunal luego de conocer la sentencia.

La sentencia fue impuesta por el juez James Burke. Además de los 23 años de presión, el productor enfrentará cinco años de libertad vigilada.

Pero este no es el único caso contra Harvey Weinstein, la Fiscalía de Los Ángeles presentó nuevos cargos por presuntamente violar a una mujer y agredir sexualmente a otra en 2013.

"Creemos que la evidencia mostrará que el acusado usó su poder e influencia para obtener acceso a sus víctimas y luego cometer crímenes violentos contra ellas", manifestó la fiscal de Los Ángeles Jackie Lacey.