Trump propone un mayor control de armas

Después de los últimos acontecimientos ocurridos en Texas y Ohio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a demócratas y republicanos unirse para aprobar ante el Congreso el uso y control de armas. También señaló que es importante revisar antecedentes antes y después de haber adquirido una arma, fue una de las propuesta que realizó el mandatario.

29 muertes en menos de 24 horas. Estados Unidos vivió las 24 horas más sangrientas en todo el año. Odio, racismo y una mente perversa, llevó a Patrick Crusius terminar con la vida de 20 personas inocentes, el tiroteo ocurrió el sábado en un centro comercial ubicado en El Paseo, Texas. El caso está siendo tratado como un acto de terrorismo y racista.

Horas después, Connor Betts de 24 años decidió matar a nueve personas inocentes en el centro de Dayton, Ohio. Según un comunicado oficial, el joven tenía un pasado conflictivo, su caso sigue siendo analizado por las autoridades correspondientes.

"No podemos dejar que quienes perdieron la vida en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, hayan muerto en vano" (texto traducido a español), escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter después de conocer los hechos ocurridos el fin de semana. "No podemos olvidarlas, ni a todos los que vinieron antes de ellos", señaló.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying....