Estados Unidos pide a la Unión Europea mayor presión contra Nicolás Maduro

James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela asegura que la Unión Europea se ha convertido en una “válvula de escape” para el Gobierno de Nicolás Maduro ante la falta de sanciones.

“La comunidad internacional tiene que trabajar en conjunto para ampliar el número de personas afectadas por las sanciones regionales. También diría que hay que pensar bien de como ellos (la Union Europea) pueden apoyar un proceso de presión contra un régimen, pero como siempre decimos, todas las opciones están sobre la mesa, pero las opciones para nosotros implican muchas cosas’, dijo James Story en una entrevista con la Voz de América.

James Story además resaltó que Europa además de no aplicar sanciones contra el Gobierno de Venezuela, ha permitido que familiares de Nicolás Maduro vivan en países que conforma el bloque.

“La Unión Europea dijo que si no funcionaba el proceso de negociación de Barbados, que fracasó, iban a tener sanciones, y no colocaron más sanciones. No deberían tener una válvula de escape para miembros del régimen que tienen sus familiares viviendo en Italia en España o Portugal, o lo que sea. Todos nosotros tenemos que obligar a esas personas a trabajar para el bien del pueblo de Venezuela”, aseveró el funcionario estadounidense.

En noviembre pasado la Unión Europea anunció una prorroga por un año más de las sanciones contra 25 funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro y el embargo de armas.

Según un comunicado de la Unión Europea la decisión se tomó debido las “acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos” en Venezuela.

La prorroga de las sanciones contra Venezuela fue adoptada por los 28 cancilleres europeos.

En 2017 Venezuela se convirtió en el único país de Latinoamérica en ser sancionado por el bloque europeo.