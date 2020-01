¿Es muy pronto para declarar el Coronavirus una emergencia internacional? Esto dice la OMS

8:39 a.m.

El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido que es demasiado pronto para declarar el brote del Coronavirus como una emergencia sanitaria de preocupación internacional, sin embargo aclara que es una emergencia muy grave en China, donde ya ha dejado 25 muertos, más de 800 casos confirmados y más de 1,500 casos sospechosos.

La OMS además confirmó que la transmisión de persona a persona no ha sucedido fuera de China, sin embargo llamaron a todos los países que estén alerta e implementen medidas de prevención.

“Que nadie se equivoque, esto es una emergencia de muy alto riesgo en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia sanitaria mundial. Estamos informados sobre otros posibles casos en otros países, pero estos apenas están siendo investigados”, dijo el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, director del Comité de Emergencias de la OMS.

De acuerdo con la OMS se ha confirmado que el virus puede causar una enfermedad grave y puede ser mortal, pero en la mayoría de los casos solo produce síntomas leves.

“De aquellos que han sido infectados, un cuarto de ellos ha experimentado síntomas graves, y aquellos que han muerto, padecían de otras condiciones médicas como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaban su sistema inmunológico. En este momento no hay evidencia de transmisión persona a persona por fuera de China, pero no significa que no va a suceder”, dijo el jefe de la OMS.

El Comité de Emergencias de la OMS dejó claro que el Cornavirus es un caso que siguen analizando y que aún no están claros de su origen.

“No sabemos de dónde viene, no sabemos qué tan fácil se contagia y tampoco entendemos sus características clínicas o su severidad”, enfatizó el comité, el cual no duda en volver a reunirse para dar seguimiento al virus.

El jefe de la OMS pidió a los países poner en marcha medidas para detectar los casos de Coronavirus, incluidos los centros médicos.

“La Organización Mundial de la Salud no recomienda más restricciones de viaje o de comercio. Recomendamos un examen médico en los aeropuertos como parte de un conjunto integral de medidas de contención”, aseveró Tedros.