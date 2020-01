¿John Bolton testificará contra Donald Trump?

El juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa esta semana y nuevas pruebas y testimonios, podrían dar un nuevo giro a la investigación.

Según expertos, un testimonio clave en el juicio es el del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien podrían cambiar el voto de los senadores republicanos.

De acuerdo con una publicación del diario estadounidense, New York Times, el Senado usará en el juicio una declaración que hizo John Bolton en un libro en el que afirma que Donald Trump condicionó la ayuda de defensa a un país aliado (Ucrania) para cooperara contra sus rivales políticos.

"No solo hay más evidencia de que el presidente retuvo la ayuda para obtener una ganancia política e investigación, si no que parece haber un enorme encubrimiento entre tantas de las personas en puestos de liderazgo en la Casa Blanca que lo sabían y no dijeron nada y mucho menos trataron de detenerlo. Si hubiera una pizca de lógica para no escuchar a los testigos y revisar los documentos, el libro de Bolton simplemente la borró", indicó Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.

Los líderes republicanos no cuentan con los votos suficientes para impedir que los demócratas llamen a John Bolton o a otros testigos en el juicio político, por lo que se espera que el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, testifique contra Trump.

La defensa de Trump se ha opuesto a llamar a Bolton a testificar en persona sobre lo que vio y escuchó cuando laboró como el principal asesor de seguridad nacional del mandatario.