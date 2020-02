Tribunal Supremo de Bolivia inhabilita postulación de Evo Morales al Senado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó la candidatura como senador por Cochabamba, al expresidente Evo Morales, por incumplir con el requisito de residencia permanente.

Según el Tribunal Supremo Electoral, esta decisión se tomó apegado a las disposiciones constitucionales.

“Los actores políticos y sociales pueden tener la certeza que se ha actuado en un marco de imparcialidad y equidistancia política, sin sesgos a favor o en contra de ninguna fuerza o candidatura”, expresa el comunicado del TSE.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales dijo que la decisión del TSE es un atentado contra la democracia.

"Esa inhabilitación es otro error jurídico, esa inhabilitación en especial, es un atentado a la democracia", dijo el ex mandatario.

El exmandatario además aseguró que cumplía con todos los requisitos para la postulación.

"El año pasado, en octubre, ganamos en primera vuelta las elecciones, el verdadero fraude fue el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Me obligaron a no ser candidato en estas elecciones, yo acepté, aprobaron una ley inconstitucional que me inhabilita a ser candidato a la Presidencia, ahora me inhabilitan como candidato a senador, no respetan la ley electoral”, aseveró Morales.