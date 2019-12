Posible demanda que prepara presidente Ortega contra EE.UU no convendría a sus intereses, señalan expertos

El Gobierno de Nicaragua, que dirige el presidente Daniel Ortega, está preparando una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra los Estados Unidos por las sanciones impuestas a sus allegados, entre ellos, su esposa Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega, Fidel Moreno y otros miembros de su gabinete, así lo dio a conocer Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte en la mesa de negociación del diálogo nacional.

Para los expertos, esta sería una mala maniobra debido a que el mandatario no se encuentra bien posicionado a nivel internacional por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido desde abril del año pasado.

"De momento con estas sanciones individuales no se ha visto un daño directo o colateral y en este tipo de demandas se necesitan pruebas del daño que se está ocasionando pero a la nación, no a una persona", aclaró Fanor Avendaño, analista político.

"Esto me parece más una amenaza o especulación y si se diera no tendría valor porque la manera de levantar estas sanciones no es con demandas, es con el respeto a los derechos humanos que de momento no lo han cumplido", aseguró Mauricio Díaz, exembajador.

En 1984, el ahora presidente Daniel Ortega interpuso una demanda contra Estados Unidos ante La Haya por financiar y promover la inestabilidad y la guerra, esta demanda fue ganada por la nación azul y blanco y el Gobierno de las barras y las estrellas debía pagar 17 mil millones de dólares, pero en 1990 la deuda fue perdonada por la entonces presidenta Violeta Barrios de Chamorro.