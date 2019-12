Capturan a tres jóvenes en Chinandega por fines políticos

Douglas Villanueva, Henry Lara y Carlos Cárdenas fueron trasladados desde Chinandega hasta la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) sin avisarles a sus familiares.

Luego de una exhaustiva búsqueda, los familiares dieron con ellos en la capital, pero la Policía Nacional (PN) aún no brinda razones de sus capturas, sin embargo los familiares adelantaron que fueron detenidos por asuntos políticos, pues uno de los capturados se negó a declarar en contra de Hamilton Sánchez, excarcelado político y los otros por pertenecer al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quienes buscaban firmas para la introducción de una propuesta de ley para la liberación de presos políticos.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirmó que los familiares de Villanueva temen que esta sea una represalia, pues el joven se negó de manera rotunda acusar a un excarcelado político, con un testimonio falso que sería dado por la misma PN y la Fiscalía.

Los familiares denunciaron el hecho ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quienes exigirán mediante un recurso de exhibición personal que se pueda ver a los capturados y conocer los delitos de los que se les acusa.

Sé que desde el domingo me lo trajeron, necesito que me den razón de porqué no me lo han entregado. Una mujer policía, malcriada en El Chipote, lo único que me dijo era que no lo podía ver y que no le podía pasar comida, aseguró Nubia Sandoval, madre de Douglas Villanueva.